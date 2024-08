Tupy: Um Marco Histórico no 2º Trimestre com R$ 413 Milhões em Caixa A Tupy S.A, gigante da metalurgia de Joinville, no Norte de Santa Catarina, alcançou uma marca histórica no 2º trimestre deste ano... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h56 ) ‌



A Tupy S.A, gigante da metalurgia de Joinville, no Norte de Santa Catarina, alcançou uma marca histórica no 2º trimestre deste ano. No período, a empresa gerou caixa operacional de R$ 413 milhões, melhor resultado para um 2º trimestre na história da companhia.

