Turismo em alta: Florianópolis amplia voos internacionais e projeta temporada histórica
ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 22h48 )

Turismo em alta em Florianópolis

Florianópolis se prepara para uma das maiores temporadas de verão de sua história. Com novos voos internacionais diretos, como Lisboa e Cidade do Panamá, e uma projeção de mais de 2 milhões de turistas, a cidade consolida sua posição como um destino global. A expectativa é que o crescimento no número de visitantes impacte diretamente os serviços e a estrutura pública, fortalecendo ainda mais o turismo na região.

