UFFS Desmente Audiência Pública para Novo Campus em SC

A UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) negou que houve audiência pública para construção de novo campus em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A informação sobre o novo espaço havia sido publicada pela Ameosc (Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina).

