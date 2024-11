Última chance para recuperar seu dinheiro esquecido Segundo o Banco Central, são mais de R$ 8,59 bilhões em bancos, consórcio ou outra instituição; dinheiro esquecido será repassado à... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h48 ) twitter

O prazo para resgate de dinheiro esquecido no SVR (Sistema de Valores a Receber), do Banco Central, termina nesta quarta-feira (16). Segundo a instituição, mais de R$ 8,59 bilhões estão disponíveis para resgatar. O montante que não for sacado, a partir desta data, será destinado ao Tesouro Nacional e poderá ser usado pelo governo federal para fechar as contas públicas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

