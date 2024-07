ND Mais |Do R7

Última homenagem: familiares e amigos se despedem do vereador Gabrielzinho em Florianópolis O vereador Gabrielzinho (PL) é velado nesta terça-feira (2), em Florianópolis. O corpo do parlamentar chegou por volta das 8h20 da...

Alto contraste

A+

A-

O vereador Gabrielzinho (PL) é velado nesta terça-feira (2), em Florianópolis. O corpo do parlamentar chegou por volta das 8h20 da manhã no Campo do Triunfo, no bairro Sambaqui, escoltado pela Guarda Municipal. Gabrielzinho morreu nesta segunda-feira (1º), após 21 dias internado em estado grave em tratamento contra uma forte pneumonia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEOS: Familiares e amigos se despedem do vereador Gabrielzinho em Florianópolis

• Homem morre e outro fica gravemente ferido após discussão em Criciúma

• VÍDEO: Carro em fuga pelo acostamento atinge viatura da PRF e capota em SC; motorista morre



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.