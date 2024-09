Últimas homenagens a Fábio Arruda em São Paulo Fábio Arruda é encontrado morto em casa três dias após passar por procedimento de cateterismo ND Mais|Do R7 08/09/2024 - 22h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 22h30 ) ‌



O velório do apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arruda acontecerá neste domingo (08), das 18h às 22h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo. O ex-Fazenda, de 54 anos, foi encontrado morto em casa três dias após fazer um procedimento de cateterismo.

