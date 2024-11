Último dia de Comac-SC teve painel sobre a infraestrutura das rodovias catarinenses Último dia de Comac-SC teve painel sobre a infraestrutura das rodovias catarinenses ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h30 ) twitter

Último dia de Comac-SC

No último dia do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina (Comac-SC), representantes dos governos estadual e federal se reuniram com lideranças do setor de transporte e logística para discutir a situação e os desafios das rodovias catarinenses.

