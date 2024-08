Ultramen é a nova atração do Mundial Rock 2024! Já sabem a nova do Mundial Rock? Pois já temos mais uma atração do festival que acontecerá em novembro na Beira-Mar de São José. É... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h26 ) ‌



Já sabem a nova do Mundial Rock? Pois já temos mais uma atração do festival que acontecerá em novembro na Beira-Mar de São José. É a banda Ultramen, coletivo gaúcho que se tornou um ícone no circuito do rock independente nacional com a sua mistura de black music, samba rock, reggae e rap.

