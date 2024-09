Um beijo que pode mudar tudo na tragédia familiar A irmã do empresário morto pelo cunhado, Marcelly Peretto, teve um envolvimento amoroso com Rafaela, esposa da vítima, momento antes... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h00 ) ‌



A irmã do empresário morto pelo cunhado, Marcelly Peretto, também teve um envolvimento amoroso com a esposa dele, momentos antes do crime. Segundo o advogado de Marcelly, Leandro Weissmann, as duas estavam bêbadas quando se beijaram.

