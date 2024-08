Um Dia de Emoções no Céu de Blumenau O sábado promete ser animado no aeroclube de Blumenau, principalmente para quem gosta de aviação. A partir das 11h, o local será... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h36 ) ‌



O sábado promete ser animado no aeroclube de Blumenau, principalmente para quem gosta de aviação. A partir das 11h, o local será a sede de uma feijoada temperada com atrações como voos panorâmicos, paraquedismo, acrobacias no céu e uma exposição com aviações da Segunda Guerra Mundial.

