Um Lar Chamado Chapecó: A História do Comandante dos Bombeiros O tenente-coronel Maico Francisco de Alcântara chegou em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, para assumir o comando do 6º Batalhão... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tenente-coronel Maico Francisco de Alcântara chegou em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, para assumir o comando do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, exatamente no dia que uma distribuidora de combustíveis foi consumida pelo fogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chapecó 107 anos: comandante dos bombeiros adotou a cidade como lar; ‘quero ficar aqui’

• Atuações: Avaí tem destaques na defesa em vitória diante do Operário

• Caixas-pretas de avião que caiu em SP começam a ser analisadas pelo Cenipa