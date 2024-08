Uma Noite de Cultura Alemã em Florianópolis: Não Perca! Na próxima quinta (8), Florianópolis será palco de uma noite cultural com a apresentação do Grupo Folclórico Ihna Erlangen, da Alemanha... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 21h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h54 ) ‌



Na próxima quinta (8), Florianópolis será palco de uma noite cultural com a apresentação do Grupo Folclórico Ihna Erlangen, da Alemanha. O evento é apoiado pela NDTV e será realizado no Teatro do CIC, às 19h30. A apresentação faz parte das celebrações do bicentenário da imigração alemã no Brasil.

