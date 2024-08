Uma Noite de Rock Inesquecível: IRA! e Camisa de Vênus na Arena Opus Pega essa combo aí! IRA! e Camisa de Vênus no mesmo dia e no mesmo palco para a alegria da manezada da Grande Floripa. Esses dois... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 16h26 ) ‌



Pega essa combo aí! IRA! e Camisa de Vênus no mesmo dia e no mesmo palco para a alegria da manezada da Grande Floripa. Esses dois clássicos do rock brasileiro tocarão no dia 6 de setembro, às 22h30min, na Arena Opus e os ingressos já estão à venda com preços a partir de R$ 70,00 (mais informações aqui).

