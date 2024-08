Uma Nova Era Musical: A Fusão do Rap com Jazz no Brasil Pegue e grave as cenas abaixo! MC Versa e o coletivo instrumental Groove Hunters, unindo aquilo que só o Brasil separou: o hip hop... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 03h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 03h43 ) ‌



Pegue e grave as cenas abaixo! MC Versa e o coletivo instrumental Groove Hunters, unindo aquilo que só o Brasil separou: o hip hop e o jazz. Temos aí um “collab” que tomou de surpresa o público que compareceu na estreia do Giro Desterro Autoral, domingo, no Centro-Leste. O projeto reúne duas frentes das mais ativas na música catarinense e nacional.

