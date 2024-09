Uma viagem de terror: a experiência assustadora de Morgana Santana A catarinense Morgana Santana viajou para o Chile e se hospedou em uma casa que parecia que saiu de um filme de terror ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 19h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Já imaginou alugar uma casa no Airbnb, chegar no local e se deparar com uma casa antiga, dos anos 1990, com um cenário digno de filme de terror? Foi o que aconteceu com a influenciadora catarinense, Morgana Santana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Procurando emprego? Confira mais de mil vagas abertas em Joinville

• Planos macabros: Vídeos mostram ex-marido simulando álibi no dia do crime de Raquel Cattani

• VÍDEO: Influenciadora catarinense Morgana Santana vive ‘filme de terror’ durante viagem