Uma viagem no tempo: a história dos imigrantes alemães em SC As fotos fazem parte do projeto Bicentenário da Imigração Alemã, lançado pelo Grupo ND, e estão em exposição no Shopping Park Europeu... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h28 )

O Grupo ND lançou na quinta-feira (17) uma exposição fotográfica do Bicentenário da Imigração Alemã, em que apresenta a trajetória histórica dos imigrantes que vieram para Santa Catarina há 200 anos. As fotos estão expostas ao público de forma gratuita até o dia 23 de outubro, no Shopping Park Europeu, em Blumenau.

