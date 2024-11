Unidades de saúde contam com horários estendidos em alusão ao Novembro Azul em Chapecó Unidades de saúde contam com horários estendidos em alusão ao Novembro Azul em Chapecó ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 22h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h10 ) twitter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nesta quarta-feira (13) e também na quarta-feira (27) os Centros de Saúde da Família atenderão das 18 às 22h com consultas médicas, odontológicas, testes rápidos, avaliação vacinal e orientações para os homens em alusão ao Novembro Azul, em Chapecó, Oeste de SC.

