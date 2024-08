Unimed Blumenau: Nova Unidade e Celebração de um Ano de Sucesso A Unimed Blumenau inaugurou em julho a quinta unidade do Laboratório Unimed. A unidade fica na esquina das ruas Sete de Setembro... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Unimed Blumenau inaugurou em julho a quinta unidade do Laboratório Unimed. A unidade fica na esquina das ruas Sete de Setembro com Nereu Ramos e a abertura ao público coincide com o primeiro aniversário da rede de laboratórios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Laboratório Unimed Blumenau completa um ano e inaugura quinta unidade

• Dia dos Solteiros 2024: 5 lugares para ir em Florianópolis (e talvez deixar de ser solteiro)

• Ter filhos antes e hoje: estudo aponta os desafios da maternidade nos dias atuais