Unimed Grande Florianópolis: 53 anos de inovação e segurança no cuidado ao paciente UGF firma cooperação com Hospital Albert Einstein e aplica protocolos de cuidado ao paciente. “Oferecemos padrão Einstein de excelência... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 22h01 ) ‌



Discorrer sobre a segurança do paciente é falar sobre pessoas e cuidado. Desde que foi assinado um termo de cooperação entre a Unimed Grande Florianópolis e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o primeiro do gênero na região Sul do país, os protocolos estabelecidos pelo Hospital Albert Einstein – 28º melhor hospital do mundo e o primeiro da América Latina – começam a ser aplicados no Hospital Unimed, em São José.

