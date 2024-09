Unimed Santa Catarina: Inovação e tecnologia que transformam a saúde Maior plano de saúde do estado expande suas operações e se destaca como referência em serviços voltados para a governança e sustentabilidade... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h02 ) ‌



A Unimed Santa Catarina, com mais de 50 anos de história, se destaca pela inovação e tecnologia em seus serviços, impactando milhões de beneficiários e fortalecendo seu compro

A Unimed de Santa Catarina, com mais de 50 anos de história e tradição, tem ampliado suas atividades, estendendo sua atuação para áreas além da assistência médico-hospitalar. Nos últimos dez anos, o Sistema Unimed do estado registrou um crescimento expressivo com o lançamento de novos serviços voltados para tecnologia, inovação e proteção.

Com mais de 50 anos, Unimed Santa Catarina se torna referência em tecnologia e inovação no país