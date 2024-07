Unisociesc Blumenau: Campeã Catarinense sub-22 feminina 2024 A equipe da Unisociesc Blumenau conquistou o título do Campeonato Catarinense sub-22 feminino no último fim de semana. Jogando em... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 21h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 21h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A equipe da Unisociesc Blumenau conquistou o título do Campeonato Catarinense sub-22 feminino no último fim de semana. Jogando em casa, o time venceu a decisão contra o S.R. Mampituba/SATC/FME Criciúma, num jogaço que terminou 52 a 50, no Ginásio do Galegão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Surge uma nova versão para o assalto com tiroteio em pleno meio-dia no Centro de Florianópolis

• Identificado jovem que morreu após moto derrapar na pista e bater contra veículo em SC

• Unisociesc Blumenau é a campeã Catarinense sub-22 feminina 2024