UPA 24 horas é interditada após caixa d'água romper e alagar unidade em município de SC
ND Mais|Do R7 02/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 02/11/2024 - 18h09 )

Caixa d’água rompeu e causou desabamento de parte do teto da UPA 24 horas em São Miguel do Oeste.

A UPA 24 horas foi interditada após o vendaval registrado no fim da tarde da sexta-feira (1º) em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A decisão foi após o rompimento de uma caixa d’água e o desabamento de parte do teto na área de triagem da unidade.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

