Vagner Love estreia com gol pelo Avaí O atacante Vagner Love marcou o primeiro gol dele com a camisa do Avaí no jogo contra o Vila Nova, neste domingo (14), em Goiânia...

O atacante Vagner Love marcou o primeiro gol dele com a camisa do Avaí no jogo contra o Vila Nova, neste domingo (14), em Goiânia. Titular na partida, o artilheiro de 40 anos deixou o dele.

