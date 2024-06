ND Mais |Do R7

Vagner Love: reforço badalado do Avaí chega a Florianópolis Reforço mais badalado do ano no Avaí, Vagner Love já tem data para chegar a Florianópolis. O jogador desembarca na Ilha de Santa...

Alto contraste

A+

A-

Reforço mais badalado do ano no Avaí, Vagner Love já tem data para chegar a Florianópolis. O jogador desembarca na Ilha de Santa Catarina já na segunda-feira (1º) para iniciar os trabalhos com o elenco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Saiba quando Vagner Love chega a Florianópolis para assinar com o Avaí

• Empresa é suspeita de revender produtos contaminados pela enchente no RS

• Paraguai x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa América



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.