Vai dar praia! Chuva dá trégua e Santa Catarina terá fim de semana ensolarado e caloroso ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 09h29 )

Fim de semana ensolarado em Santa Catarina

Após uma semana de fortes chuvas, Santa Catarina terá um fim de semana ensolarado e promete muito calor em grande parte do estado. A retirada do Ciclone Extratropical e a chegada de uma massa de ar seco vai permitir aos catarinenses belos dias de praia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões!

