Vai ter shows de graça nos jardins da Fundação Badesc nessa sexta!

Shows de graça na Fundação Badesc

Pessoas! Na sexta-feira, no casarão da Fundação Badesc, no Centro de Floripa, vai rolar mais uma edição do projeto “Badesc Musical” com shows gratuitos das bandas Estação Basílio, Years Agogô e Flora Marginal. Será às 18h e é só aparecer. Se o tempo colaborar as apresentações serão nos jardins da Fundação.

