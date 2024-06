ND Mais |Do R7

Valdinei Albino e o Grupo Avaí Eterna Paixão: Amor ao Próximo e Solidariedade Aos 49 anos, o manezinho Valdinei Albino, do bairro do Rio Vermelho, aqui em Florianópolis, é o líder do Grupo Avaí Eterna Paixão...

Alto contraste

A+

A-

Aos 49 anos, o manezinho Valdinei Albino, do bairro do Rio Vermelho, aqui em Florianópolis, é o líder do Grupo Avaí Eterna Paixão, que além de se reunir para torcer pelo Avaí, também promovem campanhas beneficentes em prol de entidades e de comunidades carentes. Neste bate papo, Valdinei fala do seu amor ao Leão e da lição de vida que ele e seus amigos têm nesta missão de ajudar o próximo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Entrevista: Valdinei Albino, do Grupo Avaí Eterna Paixão “Amor e Solidariedade”

• Baggio revela ‘muito medo’ após ser agredido em assalto dentro de casa

• Fotógrafo brasileiro clica Cristiano Ronaldo e ganha prêmio mundial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.