Valdir Cobalchini pressiona por pré-candidatura de Fernando Krelling em Joinville O MDB estadual pressionou por uma pré-candidatura do partido em Joinville, recebeu o nome do ex-secretário municipal Luiz Cláudio... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 11h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O MDB estadual pressionou por uma pré-candidatura do partido em Joinville, recebeu o nome do ex-secretário municipal Luiz Cláudio Gubert, mas não ficou satisfeito. Na primeira semana na presidência do MDB-SC, o deputado federal Valdir Cobalchini entrou em campo para convencer o deputado estadual Fernando Krelling (MDB) a concorrer novamente a prefeito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cobalchini quer Fernando Krelling pré-candidato do MDB a prefeito de Joinville

• Voleibol feminino de Chapecó conquista 14º título no JUC’s

• Veja o culote sumir em uma semana com chá poderoso