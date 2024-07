ND Mais |Do R7

Vasco anuncia retorno de Philippe Coutinho com grande expectativa O mágico voltou! Com esses dizeres o Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (10) o retorno de Philippe Coutinho para o clube...

O mágico voltou! Com esses dizeres o Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (10) o retorno de Philippe Coutinho para o clube. O meia atacante de 32 anos estava estava no Al-Duhail do Catar onde disputou 23 jogos nesta temporada anotando oito gols.

