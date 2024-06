ND Mais |Do R7

Vazio sanitário do maracujazeiro: período de cuidados para a produção de frutas de qualidade Começa nesta segunda-feira, 1 de julho, o vazio sanitário do maracujazeiro em Santa Catarina. Trata-se de períodos do ano em que...

Começa nesta segunda-feira, 1 de julho, o vazio sanitário do maracujazeiro em Santa Catarina. Trata-se de períodos do ano em que os pomares de maracujá devem ser eliminados do território catarinense e seu plantio fica proibido. O objetivo é controlar a virose do endurecimento do fruto, capaz de comprometer substancialmente a produção da fruta.

