Veja a transformação do Camp Nou, estádio do Barcelona, em imagens O Barcelona compartilhou nas redes sociais um vídeo com o antes e o depois das obras do Camp Nou. O clube planeja voltar a jogar...

O Barcelona compartilhou nas redes sociais um vídeo com o antes e o depois das obras do Camp Nou. O clube planeja voltar a jogar no estádio em novembro de 2024, utilizando dois terços de sua capacidade total.

