Ventos intensos e frio surpreendem turistas em Florianópolis O tempo instável e com baixas temperaturas chegou acompanhado de vento forte em algumas regiões de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis...

O tempo instável e com baixas temperaturas chegou acompanhado de vento forte em algumas regiões de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis e no Litoral Norte, as rajadas podem atingir os 70 quilômetros por hora, segundo projeção da Defesa Civil.

