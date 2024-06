Vereador Gabrielzinho: os detalhes sobre sua internação e boatos de falecimento

ND Mais |Do R7

Vereador Gabrielzinho - Foto: Instagram/Reprodução/ND

As 11h29 minutos deste domingo, Cacau recebeu a notícia de um funcionário da Câmara Municipal que o vereador Gabrielzinho, há 20 dias internado com pneumonia no Hospital da Unimed, em São José, acabara de falecer. Estava desde quinta-feira ligado a aparelhos, depois que contraiu uma bactéria. Informação foi passada ao funcionário da Câmara por um assessor do vereador. A família foi chamada ao hospital junto com outros amigos e funcionários do seu gabinete.

