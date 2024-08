Vereadora de Florianópolis busca reverter decisão do TRE no TSE O objetivo da defesa é restabelecer o mandato da vereadora até o julgamento de mérito do recurso no órgão superior eleitoral. ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 10h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h11 ) ‌



A advogada Claudia Bressan, que faz a defesa da vereadora de Florianópolis, Noemi Leal (União Brasil), entrou com um pedido de urgência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), uma tutela cautelar antecedente, que visa suspender os efeitos da decisão do TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina).

