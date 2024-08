Vereadora Substituta na Câmara de Florianópolis Com a perda do mandato da vereadora de Florianópolis, Noemi Leal (União Brasil), após decisão dessa terça-feira (27) no TRE-SC (Tribunal... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com a perda do mandato da vereadora de Florianópolis, Noemi Leal (União Brasil), após decisão dessa terça-feira (27) no TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina), o Podemos que reindicava a vaga agora indicará o nome de outra vereadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Saiba quem é a vereadora que assumirá vaga na Câmara de Florianópolis após decisão do TRE-SC

• Nova rótula entre o shopping Itaguaçu e a Havan tem data para ser entregue

• Lei da Ficha Limpa completa 14 anos afastando políticos com histórico sujo; veja como denunciar