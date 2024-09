Vestibular Unificado 2025: Inscrições já estão abertas Estudantes têm até nove de outubro para se inscrever; provas serão realizadas nos dias sete e oito de dezembro ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Unificado UFSC/IFSC/IFC 2025. Os estudantes têm até 9 de outubro para realizar a inscrição pela internet e concorrer a a vagas na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), no IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) e no IFC (Instituto Federal Catarinense).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ex-companheiro de Rebecca Cheptegei, responsável pela morte da atleta, morre no hospital

• Inscrições para o Vestibular Unificado UFSC/IFSC/IFC 2025 estão abertas

• CineSonora é só som e fúria nesta quarta e com entrada gratuita no CIC