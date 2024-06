Vestibular Unificado UFSC e IFSC: Abstenção atinge 19,3% entre os 5 mil inscritos

ND Mais |Do R7

Estudantes realizaram o Vestibular Unificado da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) no domingo (23) em dez municípios catarinenses. As provas, no entanto, tiveram 19,3% de abstenção.

