Vestígios de possível cidade perdida são investigados por pesquisadores em SC
ND Mais|Do R7
28/11/2024 - 18h49

Vestígios de possível cidade perdida

Não é de hoje que o Caminho do Peabiru – conjunto de trilhas criado por volta de 400 e 500 d.C e que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico – instiga pesquisadores a buscar evidências que ajudem a entender melhor esta rota histórica. Agora, uma nova linha de pesquisa tenta decifrar formações geométricas em rochas nos Campos do Quiriri, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, que podem indicar que uma cidade perdida tenha existido na região há milhares de anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa intrigante descoberta!

