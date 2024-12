Viagem trágica: Maiara e Maraisa seguem com show em cruzeiro após morte de passageiro Viagem trágica: Maiara e Maraisa seguem com show em cruzeiro após morte de passageiro ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 13h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h09 ) twitter

Maiara e Maraisa em alto mar

Um dos passageiros do cruzeiro “Maiara e Maraisa em alto mar” morreu dentro do navio. Segundo a PromoAção, que faz a organização do evento, o homem tinha 41 anos, sofreu um mal súbito durante a noite de sexta (29) para sábado (30). A programação de shows da dupla, no entanto, não foi interrompida e seguiu como programada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

