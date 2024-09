Vibe: o novo empreendimento que promete modernidade em Joinville Vibe, novo empreendimento do Grupo JM, oferece design contemporâneo aliado com a tecnologia e mais conforto e praticidade para seus... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h12 ) ‌



Vibe, quando traduzido do inglês, significa vibração. Essa gíria, que nasceu nos Estados Unidos, já entrou no vocabulário do brasiileiro, principalmente entre os mais jovens. E na grande maioria das vezes, ela vem acompanhada de sentimentos positivos, ou seja, vibrando felicidade e tranquilidade. E é isso que o Grupo JM deseja aos futuros moradores do seu novo empreendimento: o Vibe.

