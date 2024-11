Vice-campeão da Copa Santa Catarina dispensa treinador Vice-campeão da Copa Santa Catarina dispensa treinador ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcio Coelho, técnico do Marcílio Dias

Vice-campeão da Copa Santa Catarina, o Clube Náutico Marcílio Dias confirmou que não irá continuar com o técnico Márcio Coelho para a temporada 2025. Com o encerramento de contrato, a diretoria optou por não renovar com o profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Porsche e armas são apreendidas após moradora de SC perder R$ 200 mil em golpe esotérico

Prefeito eleito de Rio do Sul anuncia novos nomes para primeiro escalão em 2025; veja quais

Começa maior demolição mecânica de prédio residencial no Brasil, em Balneário Camboriú