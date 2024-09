Vick Souza brilha e conquista mais uma vitória no MMA A lutadora de MMA catarinense Vick Souza conquistou a segunda vitória consecutiva no One Championship, na última sexta-feira, ao bater... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h21 ) ‌



A lutadora de MMA catarinense Vick Souza está no caminho do cinturão. A atleta da Ataque Duplo venceu a norte-americana Alyse Anderson por decisão unânime no One Championship, evento disputado na última sexta-feira (6) em Denver (EUA).

