Vick Souza enfrenta desafio na altitude em evento de MMA A lutadora de MMA Vick Souza, de Florianópolis, enfrenta Alyse Anderson no ONE 168 em cidade com mais de 1,6 mil metros acima do nível... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 18h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h51 )



A lutadora Vick Souza, de Florianópolis, tem pela frente nesta sexta-feira (6) o desafio de encarar Alyse Anderson, no One 168, e os 1,6 mil metros de altitude de Denver, no estado do Colorado (EUA), a partir das 21h.

