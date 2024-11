VÍDEO: Acidente faz caminhão sair da pista e bloqueia trânsito na BR-101 em Joinville VÍDEO: Acidente faz caminhão sair da pista e bloqueia trânsito na BR-101 em Joinville ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente na BR-101 em Joinville

Um acidente no km 38,5 da BR-101, em Joinville, interditou todas as faixas no sentido Porto Alegre (Sul). A colisão entre três veículos aconteceu por volta das 16h50 desta quinta-feira (21).

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Dois carros pegam fogo na BR-470 em Indaial com poucas horas de diferença

Augusto Cury dará palestra em Itajaí sobre educação socioemocional; veja quando

Caminhão tomba, bloqueia pista e deixa trânsito lento na BR-282, no acesso à Serra de SC