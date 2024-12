VÍDEO: Acidente grave entre dois ônibus e uma carreta deixa cinco mortos e 21 feridos Colisão, na noite dessa quarta-feira (4), ocorreu em um trecho sem sinalização e envolveu cerca de 90 pessoas ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 13h10 ) twitter

Uma grave colisão, na BR-110, em Olindina, no interior da Bahia, deixou cinco pessoas mortas na noite dessa quarta-feira (4). O acidente entre dois ônibus e uma carreta aconteceu próximo à divisa com o estado de Sergipe. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), não havia sinalização no trecho da rodovia.

