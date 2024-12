VÍDEO: Caminhão perde os freios e fica pendurado à margem de porto em SC VÍDEO: Caminhão perde os freios e fica pendurado à margem de porto em SC ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 18h52 (Atualizado em 01/12/2024 - 18h52 ) twitter

Caminhão sem freio

Um incidente envolvendo um caminhão com bobinas de aço foi registrado na manhã deste domingo (1º) no Porto de São Francisco do Sul, Norte catarinense. O veículo perdeu os freios e acabou com uma parte da carroceria pendurada à margem do local. Parte da carga também caiu na água.

