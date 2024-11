VÍDEO: Carro colide contra parede, rebate e surpreende em acidente inusitado em Joinville VÍDEO: Carro colide contra parede, rebate e surpreende em acidente inusitado em Joinville ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente em Joinville

Um motorista perdeu o controle do carro que dirigia na noite desta quarta-feira (27) e colidiu violentamente contra o muro de um condomínio em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O acidente inusitado foi registrado no bairro Glória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este impressionante acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Homem invade hangar e é preso em flagrante dormindo em helicóptero em aeroporto de SC

Black Friday Havan: IA reproduz voz de Luciano Hang para golpes de descontos de 100%

Água invade ruas e plantações após chuva forte de 150 milímetros em SC