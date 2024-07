Vídeo chocante: Homem persegue ex-mulher e a ameaça com chave de roda em Joinville Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem ameaça a ex-mulher com uma chave de roda em Joinville, no Norte de Santa... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 19h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem ameaça a ex-mulher com uma chave de roda em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu em um posto de gasolina da cidade no dia 8 de julho. O suspeito fugiu do local, mas voltou a perseguir a vítima. Ele acabou preso na última quarta-feira (17).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Adolescente desafia PM em perseguição, cai de moto e é apreendido em Tubarão

• Acidente na BR-386: quatro pessoas em carro com placa de Chapecó morrem no RS

• Rebelião em Franco da Rocha: detentos incendeiam pavilhão; polícia responde com bombas