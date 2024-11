VÍDEO: Chuva atinge parque de eventos em SC e alaga área de roda-gigante VÍDEO: Chuva atinge parque de eventos em SC e alaga área de roda-gigante ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h31 ) twitter

Chuva em Jaraguá do Sul

A forte chuva desta quinta-feira (7) causou alagamento no Parque de Eventos, na Barra do Rio Molha, que fica às margens do rio Jaraguá, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. No local, foram instaladas tendas e uma roda-gigante para a programação da 34ª Schützenfest.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e a programação do evento!

