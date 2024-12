VÍDEO: Com botijão de gás no ombro, estudante homenageia pai durante formatura VÍDEO: Com botijão de gás no ombro, estudante homenageia pai durante formatura ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 17h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante leva botijão de gás no ombro em formatura

A formatura é um dos momentos mais especial de uma graduação, seja no ensino básico ou superior. Para a família do Lorenzo Monfardini, de 22 anos, a data ficará marcada pela homenagem do estudante ao pai, que trabalha em uma empresa de gás há 20 anos. O estudante entrou na colação de grau com um botijão de gás no ombro, simbolizando os esforços do pai para que ele conquistasse a formação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

‘Supermaconha’: ação conjunta apreende mais de 80 kg de drogas em Maravilha

Grupo ND promove concerto musical em comemoração ao Bicentenário da Imigração Alemã em SC

Pai, atleta e filho de secretário: quem era motociclista que morreu em acidente em Joinville